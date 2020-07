tmw Montpellier, offerta per Unsain: può essere l'erede di Rulli

Il Montpellier ha fatto una proposta per Ezequiel Unsain, portiere di proprietà del Defensa y Justicia. L'argentino ha preso solamente 18 gol nell'ultima stagione in Argentina, in 23 partite, ed è stato uno dei protagonisti delle passate cavalcate alla Libertadores. Prenderebbe il posto di Geronimo Rulli, non riscattato per questioni economiche.