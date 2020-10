tmw Palm Beach Stars, salta Keirrison. Non può andare negli USA per la pandemia

Salta l'affare Keirrison al Palm Beach Stars. L'attaccante brasiliano non può essere tesserato perché non può entrare sul suolo statunitense a causa della pandemia (perché la nazione nega l'entrata ai cittadini brasiliani). Così l'ex Fiorentina, che avrebbe firmato un contratto breve, non si trasferirà in Florida. In compenso il prossimo acquisto potrebbe essere Juan David Cabezas, ex Deportivo Cali e Once Caldas.