tmw PSG, continua la caccia al difensore di Leonardo: sondaggio per Lisandro Martinez dell'Ajax

Continua la caccia al difensore da parte del Paris Saint-Germain. Come raccolto da TMW, tra i profili analizzati dal ds Leonardo ci sarebbe anche quello dell'argentino Lisandro Martinez, classe 1998 dell'Ajax. Tra i titolarissimi biancorossi nella passata stagione (24 partite giocate su 25 totali in Eredivisie e 10 su 10 in Champions), il dopo-De Ligt è ripartito nel migliore dei modi segnando subito un gol all'esordio in questo 2020-2021.

Per il centrale (o all'occorrenza anche terzino sinistro e mediano) il PSG ha così effettuato un sondaggio con la dirigenza dei lancieri, provando a gettare le basi per portarlo in Ligue 1 già in questi ultimi giorni di mercato.