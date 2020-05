tmw PSG, ripresi i contatti per il rinnovo di Mbappé: la situazione

Kylian Mbappé e il PSG, lavori in corso per il futuro. Ripresi timidamente i contatti per il rinnovo del contratto con ulteriore adeguamento dell’ingaggio. Nessuna intesa ma volontà, da parte del PSG, di accontentare il giocatore. Nelle prossime settimane la trattativa entrerà nel vivo, potrebbe arrivare il rinnovo di altri due anni rispetto alla scadenza, quindi fino al 2024. Al Khelaifi si muove, al lavoro per blindare Mbappé...