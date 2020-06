tmw Rennes forte su Lucumi del Genk: forbice da 6 milioni, richiesta di almeno 18

vedi letture

Il Rennes ha fatto una offerta da 10 milioni di euro - più due di bonus - per il difensore colombiano Jhon Lucumi, attualmente in forza al Genk. La situazione al momento è in stallo, perché la richiesta dei club belga è di 18 milioni, dopo una prima valutazione intorno ai 25. La sensazione è che il club francese possa - arrivando intorno ai 15 - sbloccare la trattativa per il ventunenne sudamericano.