tmw Sion, il centrocampo si rinforza con Qaka. Agente e giocatore già in viaggio

Gli svizzeri del Sion, allenati da Fabio Grosso, sono pronti ad incamerare un nuovo acquisto per il loro reparto di centrocampo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è chiuso l'affare con il Kongsvinger, squadra norvegese, per l'acquisto di Kamer Qaka. Il centrocampista albanese classe '95 è già in viaggio per la Svizzera, accompagnato dal suo agente.