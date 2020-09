tmw Suarez-Atletico Madrid, il Barça prova a bloccare il trasferimento: le ultime

vedi letture

Potrebbe avere del clamoroso l’idea del direttivo del Barcellona dopo la firma di Luis Suarez con l’Atletico Madrid. L’accordo di risoluzione con il Barça prevede che il calciatore, che intanto ha già firmato con i Colchoneros, non si accasi in top club quali Real Madrid, Manchester United, City, PSG e altri. Il Barça non ha citato tra questi l’Atletico Madrid. Ma il direttivo del club blaugrana vorrebbe impedire anche il trasferimento all’Atletico. Difficile che ciò avvenga, ma ci sono dei tentativi in corso da parte del Barcellona. Sarebbe clamoroso e inatteso. Anche perché il Cholo aspetta con fiducia Suarez, decisive le prossime ore. Tutto fa pensare che arriverà comunque la fumata bianca, ma il Barça prova la mossa a sorpresa. Seguiranno aggiornamenti...