tmw Suarez-Atletico Madrid, prove di disgelo con il Barcellona: le ultime

Nella serata di ieri stava per saltare il trasferimento di Luis Suarez all’Atletico Madrid. Il Barcellona infatti nell’accordo relativo alla risoluzione del contratto avrebbe voluto inserire il veto al trasferimento del Pistolero ai Colchoneros oltre ai divieti posti per Manchester City, United e PSG. E intanto una firma, quella di Suarez per la squadra del Cholo Simone, già posta. Preparativi in casa Atlético per accogliere il giocatore probabilmente già domani. Tutto definito tra il giocatore e il club madrileno. E adesso pare che il Barça si sia ammorbidito rispetto alla posizione assunta nelle scorse ore. E salvo nuovi ripensamenti che comunque non sono da escludere, oggi arriverà la risoluzione. Suarez, al momento, torna a viaggiare spedito in direzione Atlético Madrid...