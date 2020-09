tmw Suarez, pronta maxi buonuscita dal Barça. Con l’Atletico intesa biennale

Luis Suarez all’Atletico Madrid, parti sempre più vicine. Il Pistolero riceverà una maxi buonuscita dal Barcellona per l’addio (l’intera stagione più un ulteriore indennizzo) e poi sarà libero di accasarsi altrove. Vi avevamo raccontato dei contatti tra il Cholo Simeone e il giocatore la scorsa settimana. Suarez è il primo obiettivo di mercato dei Colchoneros e la trattativa viaggia spedita verso un biennale con opzione per un terzo anno. L’Atletico sta per piazzare il colpo in attacco, quando uscirà Morata (magari in direzione Juventus) arriverà il Pistolero. Un’arma in più per il Cholo...