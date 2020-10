tmw Una nuova punta in arrivo per Mourinho: il permesso di lavoro, poi Vinicius agli Spurs

Vinicius sarà un nuovo attaccante del Tottenham. Manca solo il permesso di lavoro, necessario per poter essere tesserato in Inghilterra, per diventare una nuova punta degli Spurs. L'ex giocatore, meteora al Napoli, arriverà dal Benfica per una cifra intorno ai 45 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto. I fogli sono già pronti e sembra oramai solo una formalità, l'intesa per il passaggio di Vinicius a Londra è vicina.