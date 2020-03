Tokyo 2020, anche la Polonia ha chiesto il rinvio dei Giochi Olimpici

Continuano ad aumentare i paesi che in giro per il mondo stanno facendo pressione sul Comitato Olimpico Internazionale per rimandare Tokyo 2020 a causa della pandemia che sta colpendo quasi tutti gli Stati. Anche la Polonia, tramite il portavoce del Comitato Olimpico Polacco, ha rilasciato questo comunicato: "A causa del crescente numero di infezioni Covid-19, gli atleti polacchi hanno opzioni di allenamento sempre più limitate. Numerose qualifiche olimpiche vengono annullate e l'incertezza è troppo grande. Ciò non consente agli atleti di prepararsi adeguatamente ai Giochi, evento sportivo più importante al mondo".