Tolosa, Boisgard: "Una ripresa dei campionati metterebbe a rischio la nostra salute"

Quentin Boisgard, centrocampista del Tolosa, non è convinto che tornare a giocare per terminare la stagione sia la scelta migliore: "Sono combattuto. A porte chiuse, francamente, è complicato giocare. Lo stadio è vuoto, ti senti come se stessi giocando una partita di allenamento. Due, tre incontri del genere sono possibili, ma non dieci. Capisco la questione dei diritti televisivi e della perdita finanziaria per i club. Ma potrebbero nascere troppi problemi, come le trasferte: dove mangeremmo, se i ristoranti sono chiusi? E soprattutto c'è la questione della salute dei giocatori, una ripresa ci metterebbe in pericolo. Non sono contrario al 100%, ma neanche molto convinto. Supponiamo di contrarre il virus e trasmetterlo ai nostri cari. Non voglio mettere a rischio la mia famiglia riprendendo la mia attività. Si dice che gli assembramenti siano proibiti , ma è necessario riprendere ad allenarsi normalmente", ha detto a L'Equipe.