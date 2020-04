Tolosa, Reynet: "Per riprendere a giocare servono tutte le condizioni di salute"

vedi letture

Il portiere del Tolosa Baptiste Reynet ha parlato ai taccuini de L'Equipe: "Per riprendere la Ligue 1 bisogna che tutte le condizioni di salute siano soddisfatte, tutti devono essere in buona salute e non ci saranno rischi. Il mercato? Sono sotto contratto. Non sono chiuso all'idea di giocare in Ligue 2 con il Tolosa. Non sappiamo cosa succederà. Per il momento, questa non è la domanda che mi pongo".