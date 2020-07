Tonfo Leicester col Tottenham e Champions a rischio. Rodgers: "Abbiamo dato tutto"

Si complica la rincorsa alla Champions del Leicester, sconfitto per tre reti a zero sul campo del Tottenham. Questa l'analisi dopo il fischio finale di Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes, affidata ai microfoni di Sky Sports: "Abbiamo iniziato bene, anche se ho la sensazione che in fase difensiva avremmo potuto essere più aggressivi. Abbiamo concesso il primo gol, ma poi siamo tornati in partita e Lloris si è reso protagonista di grandi interventi. Gli abbiamo causato dei problemi, ma poi loro sono riusciti a segnare due grandi gol prima dell'intervallo. Nella ripresa abbiamo dato tutto, ma purtroppo non siamo riusciti a riaprirla".