Tonfo Shakhtar, Castro deluso: "Non siamo stati squadra, giocato una partita terribile"

E' amareggiato Luis Castro. Dopo lo 0-6 interno contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico dello Shakhtar Donetsk ha commentato: "Non siamo stati squadra. Abbiamo giocato una partita terribile. Non siamo stati in grado di pressarli e controllare la profondità. Nel primo tempo non abbiamo creato loro problemi. Non siamo rimasti sorpresi dal modo in cui ha giocato il Mönchengladbach. Siamo rimasti sorpresi da quello che abbiamo mostrato in questa partita. E' una notte terribile per noi. La squadra che ha ottenuto un risultato fantastico solo due settimane fa a Madrid non è riuscita a creare nessun problema agli avversari".