Toni Kroos non si muoverà dal Real Madrid. Nonostante le offerte cinesi e dalla MLS

vedi letture

Nei giorni scorsi il nome di Toni Kroos è stato più avvolte avvicinato ad un addio al Real Madrid, nonostante un contratto in essere fino al 2023. In particolare il centrocampista tedesco era finito nel mirino di società cinesi e statunitensi, ma secondo As, che cita fonti vicine al giocatore, l’addio non si consumerà a breve: “Toni è felice a Madrid. Continuerà al Real, andarsene in Cina o negli Stati Uniti non è uno dei suoi obiettivi”.