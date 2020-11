Tormentone Sancho tutt'altro che finito: Man United convinto di prenderlo prima di Euro 2021

Il Manchester United non molla la presa su Jadon Sancho. Come riporta Sky Sports UK, il tormentone di mercato che vede protagonisti i Red Devils e il giovane talento del Borussia Dortmund è destinato a riaccendersi già a gennaio. In casa Manchester, almeno a detta del tabloid, c'è infatti la convinzione di poter strappare l'ex esterno offensivo del City ai gialloneri prima dell'Europeo 2021.

Per Sancho, in quest'avvio di stagione, si contano intanto 2 gol e 4 assist in 9 presenze col Borussia Dortmund.