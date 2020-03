Torna a casa Karius. Il portiere di proprietà del Liverpool nel mirino dell'Hertha

Quattro anni dopo il suo addio alla Bundesliga potrebbe essere arrivato il momento di un ritorno in patria per Loris Karius, portiere tedesco di proprietà del Liverpool ceduto in prestito al Besiktas nell’estate 2018 dopo la clamorosa figuraccia nella finale di Champions League persa dai Reds contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato dall’emittente Sport1 Karius potrebbe infatti approdare in estate all’Hertha Berlino, club che ha già deciso di rinnovare completamente il proprio parco portieri.