Torna il calcio in Argentina, nel giorno del compleanno di Maradona. Stasera Gimnasia-Patronato

Dopo sette mesi di stop ritorno il calcio argentino, nel giorno dei 60 anni del suo rappresentante più importante: Diego Armando Maradona. Si gioca la Copa de la Liga Profesional, torneo che vede la luce proprio in questa edizione ed è stato concepito per fare da "tappabuchi" per permettere alla nuova edizione del campionato di ripartire nella primavera 2021: 24 partecipanti, le stesse che hanno disputato la Primera Division 2019-20, divise in sei gironi. Si parte col Gimnasia di Maradona, che festeggia il suo compleanno contro il Patronato (calcio d'inizio alle 23 italiane). Il torneo si concluderà a gennaio 2021.



GRUPPO 1: Racing, Arsenal, Atlético Tucumán , Unión

GRUPPO 2: Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba (SdE), Colón

GRUPPO 3: River, Banfield, Godoy Cruz, Rosario Central

GRUPPO 4: Boca, Lanús, Talleres, Newell's

GRUPPO 5: San Lorenzo, Argentinos Juniors, Aldosivi, Estudiantes

GRUPPO 6: Vélez, Huracán, Patronato, Gimnasia