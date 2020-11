Torna il Pocho Lavezzi? Il figlio Tomas mette la pulce all'orecchio: "Staremo a vedere..."

Torna il Pocho? A infondere il dubbio è il figlio di Ezequiel Lavezzi, Tomás. 15 anni, giocatore delle giovanili del Rosario Central, è stato intervistato da TycSport dopo la partita di Copa de la Liga Profesional fra il Central e il Banfield, nel quale era presente come raccattapalle. Incalzato dal giornalista in merito a un eventuale ritorno di papà, possibilmente proprio nel club di Rosario, ha risposto, ridendo: "Non so, bisogna vedere...". Sui suoi obiettivi: "Mi piacerebbe poter esordire fra i professionisti, possibilmente con il Central".