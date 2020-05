Torna la Bundesliga. Ad Wolfsburg: "Ripartenza vitale per continuare a essistere"

L'amministratore delegato del Wolfsburg Jorg Schmadtke non è solo felice per la ripartenza della Bundesliga decisa oggi dal Governo, ma vuole tornare il prima possibile in campo: “Sono felice per l'opportunità che la politica ci ha concesso. Poter ripartire è vitale affinché la nostra lega possa continuare a esistere come la conosciamo. È un buon segno anche se dovremo riprendere senza spettatori, ma abbiamo la responsabilità di fare le cose nel miglio modo possibile e offriremo la nostra assistenza a chi non potrà venire allo stadio. - continua Schmadtke a Kicker.de - Da un punto di vista fisico sarebbe meglio partire un po' più tardi, ma dal punto di vista economico è meglio tornare in campo il 16 maggio”