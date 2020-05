Torna la Bundesliga. Bayer Leverkusen, Rolfes: "Per noi è indifferente la data di ripartenza"

Il direttore sportivo del Bayer Leverlkusen Simon Rolfes ha spiegato attraverso i canali del club che per lui è indifferente partire il 15 o il 22 maggio: “Siamo tutti nelle stesse condizioni, ci siamo allenati come abbiamo potuto senza una normale preparazione. Nessuno si è avvantaggiato e ora tutti potremo iniziare con gli allenamenti di squadra. Per questo per me è indifferente la data di ripresa del campionato. In fondo anche d'estate le squadre non iniziano nello stesso periodo la preparazione eppure si parte tutti alla stessa data. - continua Rolfes – Noi inoltre siamo ancora impegnati in Europa League e ancora non sappiamo quando giocheremo quindi forse sarebbe preferibile iniziare prima a giocare in Bundesliga”.