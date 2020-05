Torna la Bundesliga. Borussia Dortmund, Favre: "Il derby senza tifosi sarà sfida mentale"

vedi letture

Conferenza stampa virtuale in casa Borussia Dortmund per il tecnico Lucien Favre a -1 dal derby della Ruhr contro lo Schalke 04. "Non ci saranno Witsel e Can, anche Zagadou e Reus saranno out. I cinque cambi? E' un'ottima idea, necessaria. Nessuno sarà pronto, non abbiamo giocato neanche un'amichevole in due mesi. Sarà una gara dura contro lo Schalke, un derby senza tifosi è una sfida mentale per tutti noi".