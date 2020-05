Torna la Bundesliga. Eintracht, Bobic: "Sarà un nuovo inizio. Mi aspetto risultati particolari"

Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha parlato dai canali ufficiali del club della ripresa della Bundesliga: “Siamo stati i primi in Europa a prendere tutte le misure sanitarie necessarie per permettere ai nostri tesserati di esercitare la propria professione. Saremo i primi a ripartire e questo rappresenta un enorme vantaggio per il calcio tedesco. - continua Bobic – Per noi sarà un nuovo inizio e nessuno di noi sa cosa attendersi dopo un lungo stop e senza la possibilità di giocare partite amichevoli prima di quelle ufficiali o di molti allenamenti di gruppo. Inoltre non sappiamo come le squadre reagiranno all'assenza dei tifosi. Potremmo aspettarci risultati molto particolari, anche dei 5-5”.