Torna la Bundesliga, Hoeness ai tifosi: "Ingoiate il rospo adesso o non ci sarà più calcio"

Il Presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha parlato del ritorno in campo della Bundesliga, elogiando il lavoro della Lega. "Ci sono le basi per ripartire nel modo giusto -ha detto a Sport in The Offside-. Questa crisi è quasi come la guerra ma i nostri genitori hanno ricostruito il paese. Dobbiamo aiutarci, affrontare la situazione ma manca ottimismo. La Germania è stata brava ora a pensare a come uscire da questo sprofondo. Ognuno di noi deve essere consapevole che è un periodo diverso, i tifosi dovranno abituarsi a non andare allo stadio e a fare sacrifici. Non c'è l'Oktoberfest, non possono esserci spettatori negli impianti. E' un rospo da ingoiare ora e se non lo faranno, il calcio non esisterà più".