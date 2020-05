Torna la Bundesliga, il Dortmund non perde tempo: è in campo per gli allenamenti

In preparazione per il riavvio della Bundesliga fissato per il 15 maggio il Borussia Dortmund inizia l'allenamento di squadra con effetto immediato. 'Abbiamo avuto discussioni molto costruttive con il dipartimento sanitario locale a questo proposito', ha detto un portavoce del club. La ripresa della preparazione avviene 'sulla base di quanto deciso mercoledì in sede politica e sulla base dei nostri accordi locali'. Il club non fornirà informazioni più precise prima della chiusura dell'assemblea generale virtuale della German Football League (DFL) di giovedì. La conferenza Bund-Länder ha dato il via libera mercoledì per la ripresa della stagione della Bundesliga. Dopo 25 partite su 34, BVB è quattro punti dietro al Bayern Monaco al secondo posto nella classifica.