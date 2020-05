Torna la Bundesliga. Il 'gladbach in campo, mentre un membro dello staff risulta positivo

Dopo la ripresa delle partite della Bundesliga annunciate dal governo federale da metà maggio, il Borussia Monchengladbach riprende oggi gli allenamenti di squadra. Ciò avviene in base ai requisiti applicabili delle autorità, vale a dire osservando rigorosamente le misure igieniche ed escludendo il pubblico. I fan e i media non possono quindi ancora partecipare alla formazione, spiega il sito ufficiale del club che poi specifica che ha eseguito negli ultimi giorni test per eventuali positività al Covid19 su un totale di circa 50 persone provenienti dall'ambiente della squadra (giocatori, allenatori, supervisori, team medico, gestione atletica). Questi hanno portato a due test negativi con un'eccezione per una persona testata. Inizialmente è stato scoperto che un membro dello staff aveva un risultato del test "positivo in modo molto debole". Un altro test ha dato un risultato negativo ed è in quarantena preventiva. Un giocatore che ha anche avuto un test positivo molto debole ha successivamente ottenuto due risultati negativi. Per tutti i giocatori, i requisiti sono soddisfatti per prendere parte all'allenamento di squadra ma tutte le persone appartenenti all'ambiente della squadra continueranno a essere controllate a intervalli regolari e brevi nelle prossime settimane al fine di mantenere il rischio di infezione il più basso possibile. 'Siamo molto contenti della prospettiva di poter presto giocare di nuovo in Bundesliga, anche se sfortunatamente sarà senza spettatori e senza il supporto dei nostri fan', ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Max Eberl.