Torna la Bundesliga. Keller (DFB): "Lavoriamo anche alla ripartenza degli altri tornei"

Il presidente della Federcalcio tedesca Fritz Keller ai microfoni di Kicker.de ha espresso soddisfazione per la ripartenza delle prime due serie tedesche spiegando che presto potrebbero ripartire anche gli altri campionati “L'avvio di Bundesliga e Zweiteliga è importante e ne terremo conto quando si parlerà della terza divisione, della Coppa di Germania e della Bundesliga femminile. - spiega Keller – Anche a queste competizioni si possono applicare i protocolli igenici sviluppati e che saranno applicati dalle prime due serie. Noi e la DFL stiamo lavorando in questo senso per permettere di implementare pienamente queste misure a tutti i campionati e permettere alle squadre di riprendere gradualmente con gli allenamenti in gruppo”.