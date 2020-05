Torna la Bundesliga ma scoppiano le polemiche. "Trattamento di favore"

Non mancano le polemiche in Germania per la ripresa del calcio. L'avvocato costituzionalista Udo Di Fabio ha criticato il vantaggio della Bundesliga a favore dello sport di massa. 'Non puoi permettere al calcio professionistico, che è finanziariamente meglio attrezzato di una squadra di pallamano amatoriale di fare qualcosa che è proibito agli altri", ' ha dichiarato l'ex giudice costituzionale federale a RTL. "Nel permesso di riavviare il calcio a metà maggio, vede una differenza nel trattamento rispetto agli altri sport".