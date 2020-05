Torna la Bundesliga. Nagelsmann non pensa al mercato: "Tutti ci guarderanno, sarà importante"

Il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, che per la Gazzetta di oggi è ipotetico candidato alla panchina del Milan, è concentrato sul presente. E sulla gara di domani contro il Friburgo che segnerà la ripresa della Bundesliga, dice. "Abbiamo usato questo tempo per prepararci e per allenarci. Ieri abbiamo anche giocato undici contro undici e siamo ottimisti sul vedere una buona gara sabato". Tanti concetti tattici in vista della partita, Nagelsmann però spiega che "non possiamo sapere e analizzare le ultime gare del Friburgo. Però vale per tutti. Lo stadio? Ci siamo allenati una sola volta all'interno dell'impianto, per rispettare tutte le linee guida. Giocare senza tifosi ha rischi evidenti ma ti fa concentrare anche meglio sul gioco e ti fa allenare in modo differente. Saremo osservati da tutti ed è una buona cosa: ci sono requisiti severi ma vogliamo essere dei modelli".