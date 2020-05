Torna la Bundesliga, nonostante le pressioni di Macron: presidente francese voleva stop

vedi letture

La Bundesliga riparte, nonostante le pressioni di Emmanuel Macron in senso contrario. È questa l’indiscrezione rilanciata da The Athletic. Il presidente della Repubblica francese, infatti, dopo aver imposto lo stop definitivo alla stagione della Ligue 1, avrebbe fatto attività di lobbying su Horst Seehofer, ministro degli Interni tedesco, perché anche la Germania seguisse la strada intrapresa dalla Francia. Un tentativo inutile, però, perché l’esecutivo guidato dalla cancelliera Merkel, anche per le pressioni arrivate dai Lander (le Regioni, che hanno autorità in materia sanitaria), soprattutto Baviera e Renania Settentrionale-Vestfalia, ha dato il via libera alla ripresa del campionato tedesco.