Torna la Bundesliga, ora la Federazione dovrà decidere la data: 15 o 22 maggio

Via libera per la ripartenza della Bundesliga e dell Zweite Bundesliga. Quest'oggi la cancelliera Angela Merkel ha dato il suo ok alla ripresa del campionato a partire dalla seconda metà di maggio. Adesso, dovrà essere la Federazione a decidere la data in accordo con i club: probabile ripresa già a partire dal 15 maggio, anche se ci sono alcuni club - come il Werder Brema - che chiedono una settimana in più.