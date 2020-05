Torna la Bundesliga. RB Lipsia, Mintzlaff: "Non vedo perché aspettare. In campo il 15 maggio"

Anche l'amministratore delegato del Red Bull Lipsia Oliver Mintzlaff si unisce al coro per il ritorno in campo della Bundesliga deciso oggi dal Governo tedesco e punta alla prima data utile per riprendere a giocare: “Non c'è motivo di aspettare ancora e non credo che in assemblea ci sarà una grande discussione sulle date. Dovremmo iniziare il 15 maggio. - continua Mintzlaff a Kicker.de - Siamo pronti, abbiamo preso tutte le misure necessarie e i giocatori non vedono l'ora di tornare in campo”.