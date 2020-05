Torna la Bundesliga. Seifert: "Giocare senza pubblico è l'unico modo per evitare il fallimento"

vedi letture

L'amministratore delegato della Bundesliga Christian Seifert ha parlato a Kicker.de della ripartenza del campionato tedesco decisa oggi dal Governo: “Si tratta di una buona notizia per le prime due leghe del nostro Paese ed è stata accolta con grande senso di responsabilità da tutti i club che si sono impegnati per attuale le misure anticontagio decise dalla task-force sanitaria. Giocare senza pubblico non è la soluzione ideale per nessuno, ma in un momento in cui era a rischio l'esistenza stessa di alcuni club è l'unico modo per cercare di mantenere le leghe nella loro forma attuale. - conclude Seifert – Voglio ringraziare per questo il Governo federale e tutti coloro che hanno permesso al calcio di ripartire”.