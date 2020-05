Torna la Bundesliga. Stimati 25mila test totali alle squadre: i costi a carico del calcio

Lo Spiegel fa il punto sul ritorno in campo della Bundesliga e parla anche dei pericoli di nuovi casi. Il prerequisito di base per un'infezione degli atleti è: ci dovrebbe essere un calciatore malato sul campo che potrebbe non sapere nulla della sua malattia di Covid 19 e dunque asintomatico. Che ciò accada non è fuori discussione, ma piuttosto improbabile in Bundesliga. Parte del concetto di sicurezza della DFL è testare regolarmente tutti i giocatori, i dipendenti del club e i membri dei professionisti (su base volontaria). La lega calcistica tedesca stima almeno 25.000 test entro la fine della stagione in Bundesliga e seconda divisione: i costi saranno tutti a carico del calcio.