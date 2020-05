Torna la Bundesliga. Streich sfida il Lipsia: "Vedremo come sarà allenare con la mascherina"

Il trecnico del Friburgo, Christian Streich, si prepara a ripartire. E lo farà domani, alle 15:30, sul difficile campo del Lipsia di Timo Werner. "Abbiamo dovuto solo dare una 'rinfrescata' alla preparazione tattica della gara di due mesi fa. In fondo non c'è nuovo materiale video da allora. La partita? Preferisco giocare davanti agli spettatori ma sono curioso di vedere come sarà così, senza tifosi. Vedremo come sarà anche allenare dalla panchina e poter togliere la mascherina solo per dare istruzioni a bordo campo".