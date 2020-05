Torna la Premier, Rose sbotta: "Non me ne frega del morale della nazione. Si rischia la vita"

La Premier League sta per tornare, ma non tutti sono d'accordo. Come Danny Rose, terzino del Newcastle. In un video su Instagram il giocatore ha dichiarato: "Il Governo dice di voler ripristinare il calcio per sarà d'aiuto per il morale della nazione. Ma a me non frega un cazzo del morale della nazione. Le persone rischiano, capite cosa intendo? Non si dovrebbe nemmeno prendere in considerazione il ritorno del calcio finché i numeri non saranno scesi in modo massiccio. Sono triste che le persone si ammalino e vengano colpite. Il calcio dovrebbe essere l'ultima delle cose che devono essere risolte".