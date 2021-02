Tottenham, 5 ko nelle ultime 6. Mourinho: "Non sono secondo a nessuno, ci rialzeremo"

Continua la striscia negativa del Tottenham, ancora una volta sconfitto. Gli Spurs vanno al tappeto contro il West Ham e sono 5 i ko nelle ultime 6 partite di Premier League e la squadra scivola al nono posto in classifica, fuori da ogni piazzamento europeo. Il tecnico José Mourinho ha dichiarato in merito: "Il gruppo è in crisi quando non lavora con compattezza alla ricerca del risultato. Non la chiamerei crisi ma solo una striscia di brutti risultati. È ovvio che stiamo perdendo troppe partite".

Perché è convinto di uscire dalla crisi? "Perché a volte i risultati derivano da una serie di fattori. E perché il mio metodo di lavoro e quello dei miei collaboratori non è secondo a nessuno".