Tottenham al lavoro: la cessione di Sanchez per finanziare il mercato di gennaio

Secondo quanto si apprende da Football Insider, nel mercato di gennaio il Tottenham proverà a piazzare in uscita il centrale colombiano Davinson Sanchez. Ormai caduto in basso nelle gerarchie di Mourinho, il 24enne potrebbe essere il sacrificato per finanziare nuovi colpi di mercato in entrata in inverno.