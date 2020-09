Tottenham, altro giro, altro numero di maglia per Bale: vestirà la 9

Gareth Bale vestirà la maglia numero 9 in questa stagione al Tottenham. E' la quarta volta che il giocatore gallese cambia il suo numero con la maglia degli Spurs, già indossata con i numeri 16, 3 e 11. Questa volta Bale cambia ancora e sui social scrive: "A tutti i tifosi del Tottenham, sono tornato".

To all the Spurs fans, after 7 years, I’m back! #COYS @SpursOfficial https://t.co/NbAaUWefQP pic.twitter.com/zGk37PnQe9

— Gareth Bale (@GarethBale11) September 19, 2020