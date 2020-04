Tottenham, Amazon potrebbe acquisire i diritti di denominazione dello stadio

Venticinque milioni di sterline a stagione per i prossimi dieci anni. È questa la cifra, secondo il Daily Mail, che Daniel Levy vorrebbe ricavare dalla vendita dei diritti di denominazione del nuovo Tottenham Stadium al colosso Amazon. Il club londinese è in ottimi rapporti con i piani alti del colosso dell'e-commerce, che trasmetterà prossimamente il documentario "All or Nothing", incentrato sulla stagione degli Spurs. L'accordo, però, resta ancora incerto a causa dell'emergenza sanitaria internazionale e per l'interesse manifestato da altre aziende, tra cui la Nike.