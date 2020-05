Tottenham, Aurier infrange le regole di distanziamento sociale andando dal barbiere

vedi letture

Serge Aurier viola ancora una volta le regole del distanziamento sociale. Lo fa pubblicando nella serata di ieri una foto su Instagram nella quale è immortalato col suo parrucchiere. Le restrizioni nel Regno Unito, però, prevedono che la categoria in questione non possa riaprire le proprie attività fino al 4 luglio, in ottemperanza alle regole di distanziamento sociale e ad ogni modo ai giocatori non è consentito avvicinarsi a nessuno. Imbarazzo in casa Tottenham dove un portavoce ha dichiarato al Daily Mail: "Stiamo investigando sulle circostanze e affronteremo l'inconveniente nel modo appropriato".

Non è la prima volta che l'ivoriano si distingue per trasgredire le regole imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Lo scorso 21 aprile il terzino si era allenato fianco a fianco con il compagno di squadra Moussa Sissoko, quando le regole ammettevano lo stare all'aperto solo con i membri delle rispettive famiglie.