Tottenham-Brighton 2-1, le pagelle: grande ritorno di Bale, Lamptey propositivo

Tottenham Hotspur-Brighton & Hove Albion 2-1

Marcatori: 13' Kane, 56' Lamptey, 73' Bale.

TOTTENHAM

Lloris 6 - Nessun intervento particolarmente difficile, nel finale si prende qualche rischio bloccando un pallone sul filo della linea di porta.

Doherty 6 - Più disinvolto nella fase di spinta piuttosto che in copertura, con il passare dei minuti acquista più sicurezza.

Alderweireld 6 - Molta ordinaria amministrazione, non si lascia sorprendere da Welbeck che nel finale prova a metterlo in difficoltà.

Dier 5,5 - Gioca con meno tranquillità del compagno, di conseguenza commette qualche imprecisione in più.

Reguilón 6 - Ad inizio gara sembra condizionato da un certo nervosismo, ottima invece l'intuizione che porta al gol di Bale.

Hojbjerg 6 - Fa diga a protezione della difesa, ma gli esiti non sono sempre soddisfacenti. Quando la gara sale di intensità non si tira indietro.

Sissoko 6 - Parte con piglio più coraggioso, poi si perde un po' nella fase centrale della partita. Torna a far sentire la propria presenza nel finale.

Lamela 6,5 - E' uno dei più costanti nella manovra offensiva del Tottenham, cerca spesso lo scambio con i compagni oppure va all'inserimento per raccogliere i cross degli esterni. Dal 25' s.t.: Bale 7 - Ad appena 3 minuti dal suo ingresso realizza la rete del definitivo 2-1 con un movimento che inganna la difesa del Brighton. Homecoming.

Ndombele 6 - Mette dinamicità e convinzione nella propria prestazione, incassa e restituisce colpi, guadagnando però anche un cartellino giallo. Mourinho non corre rischi e lo sostituisce dopo l'1-1 del Brighton. Dal 19' s.t.: Lo Celso 6,5 - Entra bene in partita, cerca di non concedere punti di riferimento agli avversari e sfiora il gol con un bel tiro a giro.

Son 6 - Tanta corsa, particolarmente nel primo tempo, ma poche occasioni per rendersi veramente pericoloso dalle parti di Sanchez. Dal 40' s.t.: Davies n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Kane 6,5 - Nelle fasi iniziali della gara sembra poter spadroneggiare nell'area del Brighton, poi con il passare dei minuti la difesa ospite concede meno spazi. Grande freddezza dal dischetto.

BRIGHTON

Sanchez 6 - La parata più difficile è quella su Veltman, nel complesso non ha colpe sulle reti del Tottenham.

Webster 6 - Sul suo settore agisce Son, riesce spesso a limitarne la pericolosità.

Veltman 6 - Rischia di combinare un pasticcio costringendo Sanchez agli straordinari per evitare che la sua deviazione sul tiro di Lamela si trasformi in un autogol. Per il resto si disimpegna bene di fronte ad avversari temibili come Son e Kane.

Burn 5,5 - Sdoppia la sua prestazione, tra difesa e attacco nei minuti finali, ma in fase di copertura soffre le iniziative di Lamela.

Lamptey 7 - Il più pericoloso nello schieramento del Brighton, copre una grossa fetta di campo andando spesso all'affondo fino all'area avversaria. Gran tempismo in occasione del tiro che fulmina Lloris. Dal 34' s.t.: Mac Allister n.g. - Ha pochi minuti a disposizione, non lascia il segno.

White 5 - Si vede soltanto a tratti, qualche iniziativa in termini di costruzione ma la sua prestazione non è memorabile.

Bissouma 5,5 - Cerca di fare filtro a centrocampo, allentando però la presa nel finale.

March 6,5 - Tanta corsa e pressione costante sulla fascia sinistra, serve a Gross il traversone preciso che si trasforma nel pareggio di Lamptey. Dal 21' s.t.: Bernardo 6 - Non altrettanto intraprendente, si limita ai compiti più difensivi.

Gross 6 - Cerca costantemente gli spazi per far male alla difesa del Tottenham. Sbatte spesso contro il muro eretto da Alderweireld e Dier, ma non si dà mai per vinto.

Lallana 5,5 - Qualche guizzo degno di nota in attacco, la sua gara però è macchiata dall'inutile fallo che concede a Kane il rigore dell'1-0.

Trossard 6 - Gioca adattato come punta centrale ma non sempre riesce ad esprimersi al meglio negli ultimi metri. Reclama per un fallo di Doherty, l'arbitro non gli concede il penalty. Dal 30' s.t.: Welbeck 6 - Da ex Arsenal sente il "derby" e prova a mettere in difficoltà la difesa di casa nei minuti finali.