Tottenham, buone notizie per Mourinho: Kane rimarrà agli spurs

vedi letture

Buone notizie per José Mourinho: Harry Kane rimarrà al Tottenham almeno per un altro anno. L'attaccante inglese - come riportato dal tabloid Daily Mail - al termine dell'attuale stagione non si muoverà da Londra. Il calciatore britannico vuole rimanere agli spurs: con la maglia dei londinesi ha collezionato 286 presenze e messo a segno 187 gol in tutte le competizioni disputate.