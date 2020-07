Tottenham, c'è ottimismo per arrivare a Hojbjerg del Southampton

vedi letture

Prosegue la corte del Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg. Secondo quanto riporta il Telegraph, filtrerebbe ottimismo nell’ambiente degli Spurs per arrivare al centrocampista danese del Southampton. Prima dovranno essere messe appunto alcune cessioni per poter poi procedere con il mercato in entrata.