Tottenham-Chelsea, diverbio tra Lampard e Mourinho: il portoghese rimprovera l'allievo

Tante vittorie insieme, tanti momenti da ricordare. Oggi, però, José Mourinho e Frank Lampard sono avversari negli ottavi di Coppa di Lega inglese e la tensione sta giocando brutti scherzi a entrambi. Poco dopo la metà del primo tempo, i due tecnici hanno avuto un diverbio piuttosto acceso, causato dall'"invasione" dell'ex centrocampista, uscito fuori dalla sua area tecnica.

Old friends Lampard and Mourinho are exchanging a few words on the touchline here at the Tottenham Hotspur Stadium.

Watch live now on Sky Sports Football 📺

Follow online here: https://t.co/dx2azGi4yc pic.twitter.com/R3zc8gLMtE

— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 29, 2020