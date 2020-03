Tottenham, Dele Alli: "Persi due punti, abbiamo fatto male nel primo tempo"

vedi letture

Terza gara senza vittoria in campionato per il Tottenham che non è andato oltre l'1-1 in casa del Burnley. Dopo la gara l'autore del gol degli Spurs, Dele Alli ha detto: "Sapevamo di non essere stati abbastanza bravi all'intervallo. Se perdi la concentrazioni per un secondo possono punirti. Nella ripresa siamo migliorati e abbiamo creato occasioni. Quando fai parte di una squadra come questa, vuoi giocare in qualsiasi posizione e dare il 100%. 50 gol in Premier League? È un grande risultato, ma cambierei i 50 gol con i tre punti. È deludente, abbiamo perso due punti".