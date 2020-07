Tottenham, Dier per restare vuole un ingaggio raddoppiato

Quale sarà il futuro di Eric Dier? Il mediano del Tottenham ha il contratto in scadenza nel 2021 e gli Spurs vorrebbero rinnovare il suo contratto. Tuttavia, come riporta il Daily Mail, il giocatore, per restare, vuole un ingaggio raddoppiato. Dier attualmente guadagna 3,5 milioni, per restare quindi vuole almeno 7 milioni all'anno.