Tottenham, Dier: "Volevo andar via, poi Mourinho mi ha messo in difesa ed è cambiato tutto"

Nell'ultima sessione di calciomercato, in estate, Eric Dier ha seriamente pensato di lasciare il Tottenham. Ad ammetterlo è stato il nazionale inglese stesso, intervenuto ai taccuini del Daily Mail: "Sì, ci stavo pensando decisamente. Non mi sentivo come se stessi ottenendo ciò che volevo, inoltre avevo il contratto in scadenza e mi chiedevo se avrei fatto parte dei piani futuri degli Spurs. Il club sapeva che in estate avrei preso una decisione. E' stato davvero uno dei momenti più difficili della mia carriera. Poi è arrivato Mourinho, gli ho detto che volevo giocare in difesa, lui me ne ha dato possibilità contro il Chelsea e lì è cambiato tutto".