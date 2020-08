Tottenham, Doherty si presenta: "Orgoglioso di far parte di questo club"

Prima parole di Matt Doherty da nuovo giocatore del Tottenham direttamente ai microfoni di Spurs TV: "Sono davvero orgoglioso di far parte di un club così importante. Quando ho saputo dell'interesse degli Spurs e di Mourinho nei miei confronti, è stato un gioco da ragazzi per me trovare l'accordo per il trasferimento a Londra. Il Tottenham per me è un grande passo in avanti per la mia carriera, avevo bisogno di questa nuova sfida".